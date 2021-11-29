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НАТО обещает РФ политические и экономические последствия в случае агрессии против Украины

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что "любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену"
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

РИГА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия получит "политические и экономические последствия" в случае агрессии против Украины. С таким утверждением выступил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге.

"Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия", - утверждал он.

Столтенберг в очередной раз отметил, что НАТО якобы видит "необычную концентрацию российских сил" на границе с Украиной и "внимательно следит за ситуацией". "Мы призываем Россию к деэскалации и снижению напряженности", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что никакой напряженности на границе с Украиной нет, а российские войска осуществляют передвижения исключительно по национальной территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, согласно поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы имеющей место концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, Йенс
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