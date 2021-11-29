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Пандемия COVID-19
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ООН не удовлетворена темпами реализации задачи по глобальной вакцинации

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не уточнил, каковы глобальные показатели вакцинации на данный момент

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. ООН не удовлетворена темпами реализации задачи по глобальной вакцинации от коронавируса, в соответствии с которой к концу 2021 года должно быть вакцинировано не менее 40% населения Земли, а к середине 2022 года - 70%. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"В этом деле мы находимся не там, где нам хотелось бы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Дюжаррик не смог уточнить, каковы глобальные показатели вакцинации на данный момент.

Представителю ООН был задан вопрос, достаточно ли страны Группы семи и "двадцатки" делают для глобальной вакцинации. "Генеральный секретарь считает, что страны, которые располагают финансовыми ресурсами, производственным потенциалом, могли бы и могут сделать больше, - сказал Дюжаррик. - Покидая саммит "двадцатки", он заявил, что его мечты не разрушены, но надежды не реализовались".

На вопрос о необходимости передачи лицензий на производство вакцин и распределения препаратов в мире представитель генсекретаря отметил, что Антониу Гутерриш давно за это выступает. "Много чего еще необходимо предпринять", - сказал он.

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