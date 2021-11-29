Франция выступает за соглашение между ЕС и Лондоном по проблеме нелегальной миграции

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Французские власти выступают за заключение соглашения между ЕС и Великобританией для решения проблемы нелегальной миграции. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Париже министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Мы хотим сбалансированного соглашения между Соединенным Королевством и ЕС, которое могло бы ответить на все существующие проблемы", - сказал Дарманен. Такой документ, по словам главы МВД, "открыл бы для мигрантов законные каналы в Великобританию".

Дарманен сообщил, что во вторник премьер-министр республики Жан Кастекс направит британскому премьеру Борису Джонсону письмо, в котором изложит предложения Парижа по данному вопросу.

Проблема нелегальных мигрантов, пытающихся на лодках из Франции добраться до Великобритании через Ла-Манш, вновь остро встала после того, как на минувшей неделе в районе Кале затонула шлюпка, перевозившая полсотни нелегальных мигрантов. Они намеревались добраться до Великобритании. В результате крушения лодки, по информации МВД, погибли около 30 человек. Французские правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в организации переправки мигрантов из Франции в Великобританию. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манша и Па-де-Кале, постоянно растет. В этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды. Ранее Дарманен сообщил, что французские спасательные и пограничные службы с начала 2021 года спасли 7,8 тыс. нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию.