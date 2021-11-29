Госдепартамент: США не считают, что высылают российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. США настаивают на том, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом", - сказала Портер. Представитель Госдепартамента утверждала, что США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что 54 российских дипломата с семьями до середины 2022 года будут вынуждены покинуть США из-за того, что американцы не продлевают им визы.

Портер также заявила, что Соединенные Штаты намерены продолжать консультации с РФ по визовым вопросам.

"Равно как РФ предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания", - указала она. По словам Портер, РФ и США будут заполнять свои дипмиссии сотрудниками "на ротационной основе". "Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией", - указала представитель Госдепа.

США считают, что их требования по пребыванию дипломатов РФ аналогичны российским требованиям к американцам.