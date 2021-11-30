Главы МИД НАТО обсудят сдерживание России и Китая и сотрудничество с Украиной и Грузией

РИГА/БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Двухдневная встреча глав МИД НАТО открывается во вторник в Риге. Ее участники намерены обсудить вопросы сдерживания России и Китая, рассмотреть основные тезисы новой Стратегической концепции альянса, которая должна быть утверждена летом 2022 года на саммите в Мадриде, обсудить операции и повышение оборонных расходов альянса, сделать выводы из провала миссии НАТО в Афганистане и обсудить отношения НАТО со странами партнерами - Швецией, Финляндией, Украиной и Грузией.

В ходе встречи значительное внимание будет уделено миграционному кризису на границе с Белоруссией, который альянс называет "гибридным нападением режима Лукашенко". Впрочем, никаких практических мер в этой сфере альянс предпринимать не намерен. В Риге генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут совместную Декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО.

Антироссийская риторика

На этот раз главным обвинением в адрес России станут бездоказательные заявления, что Россия якобы сконцентрировала большие силы близ границы с Украиной и якобы готовится к неким "агрессивным действиям". Эти обвинения генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил в Брюсселе на пресс-конференции 26 ноября, а затем трижды повторил одними и теми же словами на трех пресс-конференциях подряд в Вильнюсе и Риге, которые он последовательно дал 27-29 ноября.

Столтенберг отметил, что НАТО якобы видит "необычную концентрацию российских сил" на границе с Украиной и "внимательно следит за ситуацией". По его словам, НАТО наблюдает десятки тысяч военных, бронемашины, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Генсек не уточнил, где все это находится.

"Мы призываем Россию к деэскалации и снижению напряженности", - четырежды повторил он.

Столтенберг также повторил старые тезисы о "тенденции агрессивного поведения России" и ее "готовности применять военную силу против соседних стран". При этом он высказался за диалог с Россией, чтобы не допустить эскалации напряженности или военных инцидентов. Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО выступает за проведение очередного заседания Совета Россия - НАТО (СРН), точку в существовании которого поставил сам альянс, выслав в октябре очередную группу российских дипломатов и фактически вынудив РФ закрыть дипломатические миссии в Брюсселе и Москве.

Киев вне коллективной обороны

Столтенберг признал, что Киев не получит от НАТО никакой практической помощи в случае агрессии со стороны России. "Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия", - сказал Столтенберг.

"Украина - это партнер НАТО, это не страна - член альянса. Наша статья о коллективной обороне, 5-я статья [Вашингтонского договора], не распространяется на Украину", - заявил он, добавив, что "НАТО и ее страны-члены уже предоставляют значительную политическую и военную поддержку Украине". "Мы уже предоставляем различные военные и тыловые возможности, вооружения, оказываем помощь в подготовке военных", - сказал генсек альянса.

Кампания дезинформации

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что никакой напряженности на границе с Украиной нет, а российские войска осуществляют передвижения исключительно по национальной территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, согласно поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы имеющей место концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

Сдерживание Китая

Растущее экономическое развитие Китая, усиление его армии и его все более тесное сотрудничество с Россией представляют угрозу для НАТО, отметил Столтенберг. По его словам, НАТО озабочена стремлением Китая стать ведущей мировой экономикой, его попытками контролировать "критически важные объекты инфраструктуры" на евроатлантическом пространстве, расширение его кибернетических и космических возможностей, а также совершенствование ядерного потенциала.

Столтенберг также напомнил, что вопросы противодействия Китаю впервые будут включены в новую Стратегическую концепцию альянса, которая должна определить принципы развития НАТО до 2030 года.

Партнерство с ЕС

Евросоюз и Североатлантический альянс на фоне миграционного кризиса в восточноевропейском регионе намерены подписать новую декларацию о сотрудничестве. Как сообщила в воскресенье на пресс-конференции в Вильнюсе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, целью данного документа станет "обновление политических обязательств и укрепление партнерства ЕС и НАТО".

На практике НАТО намерена использовать расширение партнерства с ЕС, чтобы переложить на Евросоюз часть задач по финансированию невоенных сфер общей безопасности - кибернетической обороны, реагирования на гибридные угрозы, модернизацию транспортной инфраструктуры Европы, чтобы она удовлетворяла военным требованиям для быстрой переброски войск по дорогам Европы от портов на атлантическом побережье, куда могут высадиться американские военные, на восток к границам России и Белоруссии.

Еще одним важным элементом расширенного партнерства с ЕС является сохранение определенного контроля НАТО над оборонительными проектами Евросоюза. США и НАТО неизменно подчеркивают, что планы Евросоюза по развитию стратегической автономии не должны приводить к военной конкуренции и дублированию функций ЕС и НАТО. То есть лидирующая роль в оборонной сфере в Европе должна оставаться за Североатлантическим альянсом, где все ключевые решения принимают США.

Для Вашингтона также крайне важно сохранение своего приоритетного доступа к военным контрактам на поставки вооружений европейским союзникам. При администрации Дональда Трампа Еврокомиссия приняла ряд мер, чтобы частично защитить европейский оборонный рынок от агрессивной конкуренции со стороны ВПК США, однако сейчас происходит поэтапная отмена этих ограничений ради улучшения отношений с администрацией Джо Байдена.