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Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вышел в Черное море после визита в порт Варна

Визит корабля в порт подтвердил приверженность ВМС США НАТО и Болгарии, отмечается в заявлении Шестого флота

ТАСС, 30 ноября. Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) в воскресенье покинул болгарский порт Варна для продолжения операций в Черном море с партнерами по НАТО. Об этом сообщается в заявлении Шестого флота ВМС США, опубликованном в понедельник.

"Американский ракетный эсминец Arleigh Burke покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года, чтобы возобновить операции в Черном море. Визит [эсминца] в порт подтвердил приверженность ВМС США НАТО и таким чрезвычайно важным союзникам, как Болгария", - говорится в тексте.

Ранее Шестой флот сообщил, что эсминец Arleigh Burke 25 ноября вошел в Черное море "в рамках обычного патрулирования". Как утверждают в ВМС США, "союзники и партнеры по НАТО регулярно действуют в регионе" для обеспечения безопасности и стабильности, а также для "наращивания потенциала партнеров в целях повышения эффективности и операционной совместимости".

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