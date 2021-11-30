Си Цзиньпин поздравил ООН по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму участникам организованного в ООН мероприятия по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом (ежегодно отмечается 29 ноября). Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.

"Китай - постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная держава. Мы продолжим совместно с международным сообществом содействовать урегулированию палестинского вопроса, будем вносить активный вклад в поддержание долгосрочного мира, а также стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, мирное сосуществование Палестины и Израиля выгодно их народам. Председатель КНР также напомнил, что международное сообщество должно оказывать им поддержку, содействуя примирению.

"Китай продолжает направлять Палестине гуманитарную помощь, предоставляя ей поддержку в развитии и в борьбе с пандемией", - подытожил он.