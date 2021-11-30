Без денег и центрального отопления. Как жители Кабула переживут предстоящую зиму

КАБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Они сидят прямо на земле перед окнами хлебных лавок афганской столицы: дети, старики, а иногда и женщины, с ног до головы укрытые голубой буркой. Сидят молча, но покупатели понимают их без слов и изредка отдают лепешку-другую. Но, получив подаяние, просители не уходят - дома ждут большие семьи, нужно собрать хлеб на всех.

Людей, которые просят милостыню, в Кабуле всегда хватало. Стоило иностранцу остановиться, как его тут же окружала толпа уличных мальчишек, торгующих дымом эспанда (растение гармала обыкновенная, семена которой широко используются в Центральной Азии в лечебных целях и "от дурного глаза"), пожилых людей и калек, и многие из них повторяли единственное известное им английское слово "money" (деньги). Но этих молчаливых фигур, ждущих хлеба, раньше почти не было. Теперь их сотни.

Прошло три месяца с тех пор, как в Кабул вошли отряды "Талибана" (радикальное движение, запрещено в РФ). Если спросить афганцев, что изменилось к лучшему, все они неизменно отвечают: "Сейчас спокойно". На этом перечень перемен заканчивается. В Афганистане сейчас относительно спокойно. Страну можно проехать с севера на юг и с востока на север, не рискуя попасть под обстрел во время локальных боев или подорваться на придорожной мине. Однако теперь Афганистан оказался на грани экономической катастрофы: правительственные активы по-прежнему заморожены, гуманитарная помощь из-за границы приостановлена или значительно сократилась, большая часть госслужащих, врачей и преподавателей не получали зарплату три месяца - и это не считая тех долгов по выплатам, которые остались от правительства президента Ашрафа Гани. По данным ООН, в следующем году 97% афганцев могут оказаться за чертой бедности.

Сейчас чуть ли не единственным для многих источником дохода стали переводы денег от родственников за границей. У банков скапливаются огромные очереди, часто люди стоят в них несколько дней подряд, чтобы получить переводы. Международная компания Western Union (система денежных переводов) увеличила сумму, которую можно снять за один раз с $200 до $400. Но в каждом офисе тоже приходится долго ждать. Что делать тем, у кого нет родственников за границей?

Учительница из провинции Бамиан рассказала корреспонденту ТАСС, что раньше, чтобы добраться до школы, которая расположена далеко от города, она брала такси, сейчас же ей приходится добираться пешком. "В прежние времена нам платили вовремя, теперь я не могу себе этого позволить, - посетовала она. - Мы боимся купить лишнее яблоко. Никто не знает, что дальше, деньги тратить попросту страшно".

Немного статистики

Перебоев с продуктами пока не ощущается, но магазины в Кабуле без покупателей, а афганские продавцы, всегда славившиеся своим умением торговаться, прекратили это делать: если мы снизим цену сегодня, на что мы закупим новую партию товара завтра? Традиция давать продукты в долг до конца месяца тоже уходит в прошлое - теперь стало сложно предсказать, сумеет покупатель заплатить вовремя или нет. "Если принесете деньги завтра, то можно, а если нет - извините. Вы же понимаете, какие сейчас времена", - говорит торговец за прилавком, пожимая плечами и смущенно улыбаясь.

Цены на афганские товары первой необходимости - рис, муку и растительное масло - продолжают неуклонно расти. 50 кг риса стоили в январе 2 300 афгани (около $30) , сейчас - 2 800, цена 50 кг муки поднялась с 3 000 до 3 500 афгани, пять литров масла подорожали с 550 афгани до 780. Еще один популярный продукт местной кухни - мясо. Средняя кабульская семья ест его не так часто: раз в неделю - курицу, раз в месяц - баранину (300 и 600 афгани соответственно).

Зимы в Кабуле довольно холодные, снег не редкость, а температура может упасть до минус 20 градусов. Центрального отопления в городе нет, дома обогревают при помощи печек-буржуек, газовых или электронных обогревателей. С последними сложнее. Электричество поступает в Кабул с севера, из Узбекистана и Таджикистана, линии электропередачи рвутся, а местные системы, которые почти не ремонтировали уже около 40 лет, часто выходят из строя. Что касается печки, то ее обычно ставят в самой большой комнате дома, где собирается вся семья. Для обогрева этой комнаты на три зимних месяца понадобиться около 560 кг дров и столько же угля. На них понадобится порядка 18 000 афгани.

Средняя зарплата условного бюджетного служащего в Кабуле составляла около 10 000 - 15 000 афгани ($150-200 по курсу прошлого года). Арифметический подсчет показывает, что даже при регулярном получении зарплаты на эти деньги много себе не позволишь.

Как пережить эту зиму?

В Кабуле продолжают работать супермаркеты, где выбор иной раз бывает большой - здесь можно найти, например, кленовый сироп из Канады и норвежскую сельдь. Однако сейчас супермаркеты пустуют. Те, кто мог себе позволить импортные продукты: иностранцы и те, кого можно было назвать афганским средним классом, работники министерств и правительственных ведомств - покинули страну. Цены на товары из-за рубежа поднимаются: закупки по-прежнему производят в долларах. Курс на минувшей неделе вырос до 95 афгани за доллар США, достигнув рекордной отметки за последние 20 лет.

Вопреки ожиданиям, с приходом талибов рестораны в столице не прекратили работу, но сейчас практически пустуют. В кабульском кафе Slice, считавшемся своеобразным символом вестернизации и перемен, полгода назад было шумно и многолюдно, а сейчас даже на выходных за день наберется всего пара десятков посетителей.

Один из охранников гостиницы, расположенной рядом с кафе, был когда-то его завсегдатаем. Ему 28 лет, и даже сейчас, при талибах, он продолжает носить джинсы и толстовки в знак протеста. В 1996-2001 годах, когда движение "Талибан" было у власти в первый раз, за ношение западной одежды можно было попасть в тюрьму. Сейчас на таких бунтарей смотрят сквозь пальцы - по крайней мере, пока.

По его словам, "цены на дрова и уголь достигают 18 000 афгани - столько нужно, чтобы не умереть от холода". "Можно тратить и вполовину меньше, как мой сосед - школьный учитель, - говорит он. - Учитель преподает персидскую поэзию, у него две жены и маленький ребенок. Сейчас ему, конечно же, не платят. Как он переживет эту зиму?"

Время покажет

Надвигающаяся зима пугает многих. Несколько дней назад представитель китайского МИД Чжао Лицзянь на брифинге в Пекине назвал замораживание государственных активов Афганистана "коллективным наказанием афганцев". Десятки, а может, и сотни тысяч афганцев в ближайшие месяцы столкнутся с угрозой голода. В наследство талибам от прошлого правительства достались долги и неустойчивая экономика, расшатанная годами коррупции. Гуманитарная и экономическая катастрофа может вызвать недовольство народа новой властью, новые акции протеста и - кто знает? - новый виток гражданской войны.

А пока детей, стариков и женщин, молча ждущих хлеба у кабульских пекарен, становится все больше.