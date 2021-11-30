В Турции задержали 134 подозреваемых в связях с путчистами

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 134 человека задержаны во вторник утром в Турции по подозрению в причастности к деятельности "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

Задержания прошли в пяти районах Стамбула и Анкары.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.