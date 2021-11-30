Приднестровье предлагает провести в Москве переговоры по урегулированию конфликта

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Приднестровье предлагает организовать в Москве переговоры по урегулированию конфликта в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью японскому изданию Hokkaido Shimbun.

"В свете нынешнего затяжного кризиса в диалоге, возможно, было бы нелишним именно России предложить свою площадку для проведения заседаний в формате "5+2", коль скоро ОБСЕ второй год подряд не справляется с задачей по созыву и организации очередного раунда заседания", - цитирует во вторник пресс-служба МИД слова Игнатьева, который выразил озабоченность тем, что переговоры буксуют на "фоне неуклонно деградирующей обстановки".

Ранее Игнатьев обратил внимание посредников на переговорах на фактическое блокирование Кишиневом переговоров, обратив внимание на срыв очередного раунда в формате "пять плюс два", который планировалось провести 2-3 ноября Стокгольме. На переговорах в этом формате в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам. Однако затем процесс начал пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году, в период пандемии, стороны не смогли провести ни одного раунда, в подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между двумя берегами Днестра. В начале июня в Кишиневе и Тирасполе побывали представители посредников от России, Украины и ОБСЕ и наблюдатели от США и ЕС, которые заявили о необходимости возобновить переговорный процесс.