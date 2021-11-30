Додон обвинил власти Молдавии в незаконном выделении денег на погашение долга "Газпрому"

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Игорь Додон обвинил власти страны в незаконном выделении денег предприятию "Молдовагаз" для погашения долга "Газпрому". В интервью, которое политик дал во вторник телеканалу "Первый в Молдове", он подчеркнул, что для покрытия долга в $74 млн нельзя было прибегать к схеме с использованием средств из государственного бюджета.

"По процедурам было нарушено все, существует очень много вопросов, но прокуратура сейчас этим не займется, потому что она действует в интересах власти. В истории Молдавии никто не выделял 1,3 млрд леев [около $75 млн] частной компании "Молдовагаз", - сказал Додон. Он выразил озабоченность тем, что, приняв это решение, "власти загнали жителей Молдавии в тупик". "И эта ошибка будет стоить очень дорого", так как в будущем правительству придется решать проблему исторических долгов компании "Молдовагаз", заявил политик.

Бывший глава государства считает, что проблема долга "Газпрому" возникнет снова, так как многие предприятия и граждане не смогут платить по возросшим в 2,4 раза тарифам на газ, которые приведут к росту цен на электроэнергию, тепло, другие товары и услуги. "Некоторые экономические агенты и физлица не смогут платить по счетам, будет накапливаться долг, придется снова извлекать средства из бюджета, чтобы его покрыть. Есть опасения, что у нас опять будут долги перед "Газпромом", - заметил лидер социалистов. Он считает, что в этой ситуации власти должны предусмотреть компенсации для малоимущих.

Молдавское правительство оплатило 26 ноября долг газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" через договор цессии с уступкой долга Termoelectrica за газ госпредприятию Energocom. Эту схему, утвержденную парламентом, раскритиковала оппозиция, обвинив правительство в махинациях и уводе денег из государственного бюджета. "Газпром" со своей стороны также выразил обеспокоенность ситуацией, в которой кабинет министров вынужден оплачивать потребление газа в стране бюджетными деньгами.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ, но 22 ноября платеж так и не поступил. Тогда российский холдинг уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.