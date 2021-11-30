На Украине с 10 декабря вводят запрет на бесплатные пластиковые пакеты

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Украинские магазины, аптеки и заведения общепита с 10 декабря не смогут бесплатно предлагать пластиковые пакеты, сообщило во вторник министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов страны на официальном сайте.

"Уже с 10 декабря вводится в действие закон <...> "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", а именно начинает действовать первый этап ограничений. В частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сферы предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов", - говорится в сообщении. Под запрет не подпадут биоразлагаемые пакеты, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, которые являются первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции. "Цель такого решения - предотвратить образование пластиковых отходов, ведь когда мы меньше используем пакеты, то меньше производим мусор, который потом окажется на свалке, а значит в окружающей среде", - пояснили в министерстве.

И.о. главы ведомства Руслан Стрелец рекомендовал жителям пользоваться экосумками. "Это экономически выгоднее. Давайте не забывать также о том, что альтернатива такому пластику - это не только экосумка, но и биоразлагаемый пакет. Он разлагается от одного до четырех месяцев и совершенно не вредит окружающей среде. Это также альтернатива, которая позволит легко отказаться от привычки покупать вредные пластиковые пакеты", - отметил Стрелец, слова которого привело министерство. Он напомнил, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства одноразовой пластиковой продукции.

Верховная рада приняла закон "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" в июне 2021 года, президент Владимир Зеленский подписал его 7 июня.