Белый дом рассчитывает на утверждение уроженки СССР Омаровой на пост в Минфине США

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация американского президента Джо Байдена по-прежнему рассчитывает на утверждение уроженки казахстанского Уральска и выпускницы МГУ Сауле Омаровой на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США, несмотря на критику в отношении нее. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем решительно поддерживать ее кандидатуру. Президент считает, что именно она подходит для этой должности. Поэтому он выбрал ее кандидатуру", - сказала Псаки.

Байден выдвинул Омарову на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США в начале ноября. Республиканцы на слушаниях в банковском комитете верхней палаты Конгресса США подвергли ее жесткой критике и попытались уличить в приверженности идеям коммунизма. Как сообщил на прошлой неделе интернет-портал Axios, пятеро демократов в данном комитете уведомили Белый дом о том, что не поддержат кандидатуру Омаровой из-за опасений относительно той политики, которую она могла бы проводить. Согласно оценкам портала, это означает, что "ее назначение почти невозможно".

Некоторые республиканцы на слушаниях в комитете, в частности, заявляли о радикальности идей Омаровой. Несколько демократов также выразили опасения относительно высказываний Омаровой о работе финансового сектора.

Как отмечала газета The Hill, в ряде научных работ Омарова предлагала способы обеспечения того, чтобы Федеральная резервная система США (выполняет функции центрального банка страны) играла более значительную роль в распределении капитала и могла предоставлять банковские услуги потребителям. Сама Омарова на слушаниях неоднократно подчеркивала, что данные заявления были сделаны в рамках научной дискуссии.

Об Омаровой

Омарова родилась в 1966 году, в 1989 году она окончила МГУ и осталась работать в этом университете, а в 1991 году по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада СССР она осталась в США и получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнеллского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего была советником замминистра финансов. С 2013 года она шесть раз выступала на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопросы законодателей о финансах и технологиях.

В случае назначения Омарова станет первой женщиной на посту руководителя Управления валютного контроля за всю его 158-летнюю историю.