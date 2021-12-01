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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Блинкен обсудил с коллегами из Британии, Франции и ФРГ Россию и сделку с Ираном

Госсекретарь и министры иностранных дел также обсудили угрозы для Европы, в том числе вызывающие обеспокоенность шаги России в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил во вторник с главами МИД Великобритании, Германии и Франции ситуацию на российско-украинской границе и переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил по итогам их встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Риге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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Как говорится в распространенном им письменном заявлении, шеф американской дипломатии обсудил с коллегами "угрозы для Европы, в том числе вызывающие обеспокоенность шаги России в отношении Украины". "Госсекретарь и министры иностранных дел также обсудили свою обеспокоенность ядерной программой Ирана и усилия по достижению взаимного возвращения [США и Ирана] к соблюдению СВПД в ходе переговоров, продолжающихся в Вене", - отметил Прайс.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБлинкен, Энтони
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