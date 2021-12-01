Синдзо Абэ предостерег Китай от вторжения на Тайвань

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии и глава крупнейшей фракции в правящей в стране Либерально-демократической партии Синдзо Абэ предостерег Китай от военного вторжения на Тайвань, выразив уверенность в том, что Токио и Вашингтон не останутся в стороне при таком развитии событий.

"Чрезвычайная ситуация вокруг Тайваня будет чрезвычайной ситуацией и для Японии. И будет чрезвычайной ситуацией для японско-американского альянса. Народу Китая, и в особенности председателю Си Цзиньпину, не следует заблуждаться в своем понимании этого момента", - отметил он, выступая в среду на онлайн-форуме, организованном тайваньским Институтом изучения национальной политики.

Абэ также рассказал, что на каждой своей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином открыто говорил ему, что не следует недооценивать готовность Японии защищать острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся всего примерно в ста километрах от Тайваня. "Военное вторжение на Тайвань неизбежно станет серьезной угрозой для Японии", - добавил он.

Ранее в июне этого года занимавший тогда должность японского вице-премьера и министра финансов Таро Асо высказался о необходимости совместной защиты Тайваня со стороны Японии и США в случае вторжения на остров Народно-освободительной армии Китая. Высказывания Асо тогда вызвали острую реакцию Пекина, который выразил протест Токио.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.