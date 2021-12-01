Генпрокуратура Боливии выдвинула в отношении бывшей и.о. президента новые обвинения

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Боливийские прокуроры официально выдвинули в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес новые обвинения в превышении полномочий в рамках расследования обстоятельств ее прихода к власти. Об этом сообщил во вторник секретарь генеральной прокуратуры Эдвин Киспе.

"Вместе с обвинением мы представили более 70 улик, которые должным образом систематизированы, а также более 20 свидетельских показаний, которые указывают на то, что совершенные Жанин Аньес действия подпадают под статью 156 Уголовного кодекса Боливии ["Оставление государственного поста"] <...> и статью 154 ["Невыполнение обязанностей"]", - приводит его слова газета Pagina Siete.

По мнению прокуратуры, Аньес, занимавшая на момент отставки экс-президента Эво Моралеса в ноябре 2019 года пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, не имела право брать на себя обязанности главы государства. В рамках этого же дела она обвиняется в "принятии решений, противоречащих конституции".

Как отметил Киспе, Генпрокуратура настаивает на обычном судебном процессе, несмотря на то, что Аньес занимала пост главы государства, так как "предписываемые ей действия она совершила до того, как объявить себя президентом".

Аньес уже находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания на пост президента, которые поддержали военные. Аньес объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.