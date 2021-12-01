Посольство Китая осудило поездку эстонских депутатов на Тайвань

ТАЛЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Посольство КНР в Эстонии осудило визит двух депутатов эстонского парламента (Рийгикогу) на Тайвань.

"Они [депутаты] не только встретились с лидерами Тайваньского региона, но и предложили, чтобы Эстония осторожно, "шаг за шагом" двигалась к признанию Тайваня, а также к открытию так называемого представительства Тайваня в Эстонии, - указывается в сообщении, которое в среду приводит портал ERR. - Вышеупомянутые неправильные слова и поступки являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно противоречат политике "одного Китая", проводимой Эстонией, и наносят ущерб отношениям между Китаем и Эстонией. Китай решительно осуждает [это] и решительно выступает против этого".

Ранее на этой неделе глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что открытие представительства Тайваня в Таллине в настоящее время не планируется.

"Эстония в своих отношениях с Тайванем всегда следовала политике единого Китая, и в рамках этого у нее есть двусторонние отношения с Тайванем, прежде всего, в экономической и культурной областях", - сказала она. "Эстония в настоящее время не планирует пересматривать эту политику", - добавила Лийметс.

Литва 18 ноября приняла решение открыть представительство Тайваня в этой республике. В связи с этим Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.