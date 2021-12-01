Вывозной рейс в Ирак в аэропорту Минска ожидают около 390 мигрантов

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Около 390 человек, 53 из которых дети, ожидают вывозной рейс в Ирак в Национальном аэропорту "Минск". Об этом сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"На данный момент в аэропорту находятся примерно 390 пассажиров (из них 53 ребенка), ожидающих вывозного рейса из Минска в Ирак", - говорится в сообщении.

В минском аэропорту добавили, что детей и взрослых обеспечивают питанием, а также регулярно проводится уборка и дезинфекция помещений.

В расписании на среду значится рейс Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") в Эрбиль. Ранее эта авиакомпания отменила запланированные на 29 и на 30 ноября вывозные рейсы для находящихся в Белоруссии мигрантов. О причинах решения не сообщалось.

Iraqi Airways осуществляет вывозные рейсы с 18 ноября. Тогда более 400 человек вылетели из белорусской столицы и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак были вывезены почти 1,9 тыс. беженцев.