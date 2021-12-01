Комитет Рады одобрил законопроект о продлении действия особого статуса Донбасса

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет украинского парламента поддержал законопроект о продлении на год закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду сообщил депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

"Сегодня комитет организации государственной власти и местного самоуправления поддержал законопроект № 6342, которым предусмотрено продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2022 года", - написал он в Telegram-канале.

Качура уточнил, что решение поддержал 21 депутат из 23 присутствовавших. Он напомнил, что теперь Верховная рада должна принять документ до конца текущего года.

Законопроект о продлении действия особого статуса Донбасса зарегистрировали в парламенте 24 ноября. Инициаторами числятся 33 депутата, большинство из которых от президентской фракции "Слуга народа". Согласно текущей редакции, действие закона заканчивается 31 декабря 2021 года. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что инициатива о продлении особого статуса Донбасса еще на год подтверждает отсутствие у Киева стремления к мирному урегулированию конфликта.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" впервые принят в 2014 году и с тех пор продлевается решением парламента на очередной год. Однако на практике этот закон, который предоставляет Донбассу также право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не работал ни одного дня. Его вступление в силу в нарушение Минских соглашений было оговорено целом рядом условий, в том числе предварительным проведением на неподконтрольных Киеву территориях выборов и выводом оттуда "незаконных вооруженных формирований".

Кроме того, особый статус Донбассу должен быть предоставлен на постоянной основе. Для этого разработана "формула Штайнмайера", которая оговаривает введение особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сначала на временной основе в день проведения местных выборов, а после подтверждения ОБСЕ их легитимности - на постоянной. По итогам последнего саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года Киев обязался закрепить ее законодательно, но обещание не выполнил.