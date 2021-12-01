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НАТО не планирует размещать ядерное оружие за пределами стран, где оно уже есть

Генсек альянса Йенс Столтенберг также обратил внимание на угрозу, которую, по его словам, представляют новые гиперзвуковые вооружения, разрабатываемые Россией и Китаем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/TOMS KALNINS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. НАТО не планирует размещать ядерные вооружения за пределами тех стран альянса, где они есть уже многие годы. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

Глава НАТО отвечал на вопрос о том, рассматривает ли альянс возможность направить ядерное оружие в Польшу в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего Москве разместить свое ядерное оружие на белорусской территории.

"У нас нет планов размещать какие-либо ядерные вооружения за пределами тех стран, где такое оружие, являющееся компонентом нашей системы сдерживания, есть уже много лет", - сказал Столтенберг.

При этом он обратил внимание на угрозу, которую, по его словам, представляют новые гиперзвуковые вооружения, разрабатываемые Россией и Китаем.

"Это [новое оружие] подчеркивает важность того, чтобы США и Европа стояли плечом к плечу, проявляя стратегическую солидарность", - указал Столтенберг.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению слова белорусского президента о возможной просьбе к РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии в противовес попыткам его размещения НАТО в Польше. Как подчеркнул Рябков, Москва не идет в направлении распространения ядерного оружия на территорию неядерных держав, однако страны НАТО своими действиями "подрывают сложившуюся систему международной безопасности", в том числе посягая на Договор о нераспространении ядерного оружия.

Теги
РоссияКитайСтолтенберг, Йенс
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