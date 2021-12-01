НАТО не планирует размещать ядерное оружие за пределами стран, где оно уже есть

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. НАТО не планирует размещать ядерные вооружения за пределами тех стран альянса, где они есть уже многие годы. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

Глава НАТО отвечал на вопрос о том, рассматривает ли альянс возможность направить ядерное оружие в Польшу в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего Москве разместить свое ядерное оружие на белорусской территории.

"У нас нет планов размещать какие-либо ядерные вооружения за пределами тех стран, где такое оружие, являющееся компонентом нашей системы сдерживания, есть уже много лет", - сказал Столтенберг.

При этом он обратил внимание на угрозу, которую, по его словам, представляют новые гиперзвуковые вооружения, разрабатываемые Россией и Китаем.

"Это [новое оружие] подчеркивает важность того, чтобы США и Европа стояли плечом к плечу, проявляя стратегическую солидарность", - указал Столтенберг.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению слова белорусского президента о возможной просьбе к РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии в противовес попыткам его размещения НАТО в Польше. Как подчеркнул Рябков, Москва не идет в направлении распространения ядерного оружия на территорию неядерных держав, однако страны НАТО своими действиями "подрывают сложившуюся систему международной безопасности", в том числе посягая на Договор о нераспространении ядерного оружия.