СБУ разрешила сторонам доступ к служебным материалам по делу о санкциях против Медведчука

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предоставила разрешение на ознакомление со служебными документами сторонам дела об обжаловании санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины.

Судебная инстанция проинформировала, что в среду на ее заседании рассматривалось дело по жалобе Медведчука на указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие санкций в отношении оппозиционера. "Во время заседания представитель третьего лица - Службы безопасности Украины - сообщил о том, что СБУ дала согласие на ознакомление сторон по делу с документами, имеющими гриф "Для служебного пользования", - отмечается в сообщении.

Указывается также, что в ходе заседания суд перешел к стадии исследования доказательств. Рассмотрение жалобы будет продолжено 9 февраля 2022 года в 15:00 (16:00 мск).

Зеленский на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Они распространяются на все их имущество, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Медведчук и его супруга обжаловали этот указ в Верховном суде.