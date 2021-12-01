Делегация движения "Талибан" провела в Катаре встречу с представителями более 10 стран

КАИР, 1 декабря. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провела в среду в Катаре встречу с представителями более 10 стран и международных организаций, включая США, Италию, Великобританию, Японию, а также специального представителя Евросовета по Афганистану. Об этом написал на своей странице в Twitter назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи.

"Сегодня высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) во главе с министром иностранных дел [во временном правительстве] Амир Ханом Моттаки провела диалог с 16 послами и другими представителями в Афганистане для обсуждения гуманитарных, экономических, политических и медицинских вопросов, а также ситуации в сфере безопасности", - указал представитель талибов.

По его словам, участники консультаций "позитивно оценили изменения в области безопасности в Афганистане", подтвердив необходимость предоставить этой стране гуманитарную помощь, включая медикаменты.

Радикалы среди прочего призвали все страны "вновь открыть свои посольства в Кабуле, чтобы воочию оценить реалии и открыть новую главу в позитивных отношениях" между сторонами.

В последние дни представители "Талибана" провели в Дохе ряд консультаций, в частности со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом, работающим в катарской столице временным поверенным в делах Великобритании в Кабуле Мартином Лонгденом, со спецпредставителем Евросоюза по Афганистану Томасом Никлассоном, а также с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ситуация в Афганистане

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.