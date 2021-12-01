Экс-президенту Аргентины предъявили обвинения в незаконной слежке

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Аргентинский судья Мартин Бава предъявил экс-президенту Аргентины Маурисио Макри обвинения в незаконной слежке за родственниками экипажа погибшей подводной лодки San Juan. Об этом сообщила в среду газета La Nación.

По ее данным, судья также постановил наложить арест на активы экс-главы государства на общую сумму в 100 млн песо ($990 тыс.) и запретил Макри покидать страну. В настоящее время бывший президент находится в Чили, таким образом запрет начнет действовать после его возвращения.

Дело, фигурантом которого является экс-глава государства, связано со слежкой, которую якобы вело в 2017-2018 годах Федеральное разведывательное агентство (ФРА) за родственниками членов экипажа San Juan.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки экипаж проинформировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и возгоранию. Частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины, обнаружила пропавшую субмарину на глубине 907 м. в ноябре 2018 года.