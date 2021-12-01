ЦИК Молдавии отстранил от выборов мэра города Бельцы победителя первого тура

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила от участия в выборах мэра города Бельцы победителя первого тура Марину Таубер, обвинив ее избирательный штаб в превышении финансовых расходов на избирательную кампанию. Такое решение было принято в среду на заседании ЦИК, которое транслировала на своей странице в Facebook пресс-служба комиссии.

"Просим суд города Бельцы аннулировать регистрацию избирательного конкурента Марины Таубер, выдвинутой партией "Шор" на должность мэра города Бельцы", - зачитал постановление член ЦИК Павел Постика. "Постановление утверждено шестью голосами, два члена ЦИК воздержались", - констатировала председатель ЦИК Анжелика Караман.

Ранее в ЦИК поступили материалы о незадекларированных тратах на сумму около 152 тыс. леев ($8,6 тыс.). "При суммировании этой суммы с задекларированными расходами финансирование избирательной кампании превышает порог, установленный для кандидата в мэры города Бельцы на уровне 759 289 леев ($43,3 тыс.)", - пояснил Постика.

Таубер считает, что за ее отстранением стоит правящая Партия действия и солидарности. По итогам первого тура выборов 21 ноября Таубер победила с результатом 47,9% голосов. На втором месте бывший заместитель мэра города Бельцы Николай Григоришин, который набрал 20,9%. Кандидат от правящей партии Борис Маркоч и представляющий оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Александр Нестеровский получили по 14%.

Новые выборы в Бельцах были назначены после отставки с поста мэра города лидера оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатого в сентябре этого года. Он покинул пост, когда на досрочных парламентских выборах в июле возглавляемая им организация не смогла пройти в парламент. Даже в городе Бельцы, где у Усатого были традиционно сильные позиции, "Наша партия" получила третий результат.