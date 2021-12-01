Вопрос о представителях Афганистана и Мьянмы в ООН отложили на неопределенный срок

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Аккредитационный комитет ООН отложил решение вопроса о представителях Афганистана и Мьянмы во всемирной организации. Об этом сообщила в среду журналистам председатель комитета, постоянный представитель Швеции при всемирной организации Анна-Карин Энестрем.

"Мы отложили решение по этим двум случаям", - сказала она.

Энестрем не стала отвечать на дополнительные вопросы о том, кто будет представлять Афганистан и Мьянму до принятия решения и сохранят ли свои полномочия представители, назначенные прежними властями этих стран.

Постпред Швеции добавила, что следующая встреча аккредитационного комитета, где снова может быть поднят этот вопрос, пока не намечена.

В Мьянме в начале февраля к власти пришли военные, сместив гражданское правительство, направившее в ООН постпреда Чжо Мо Туна. В Афганистане в августе талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") захватили власть, прежний президент Ашраф Гани бежал из страны.

И военные Мьянмы, и талибы предложили ООН своих представителей, однако их полномочия должны быть подтверждены аккредитационным комитетом. Назначенный ранее Гани посол Гулям Исхакзай также направил в ООН письмо об аккредитации, как и Чжо Мо Тун.