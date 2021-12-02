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Спор вокруг Курил

Премьер Японии назвал проблему мирного договора с Россией борьбой со временем

Фумио Кисида подчеркнул, что не следует передавать этот вопрос следующим поколениям

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал проблему мирного договора с Россией борьбой со временем и отметил, что ее не следует передавать следующим поколениям. Об этом он заявил на состоявшейся 1 декабря встрече с мэром города Немуро (префектура Хоккайдо) и другими руководителями муниципалитетов в том регионе, сообщается в четверг на сайте канцелярии главы правительства.

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"К сожалению, с Россией вопрос о северных территориях (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС) до сих пор не решен и мирный договор не заключен", - отметил Кисида. Он подчеркнул, что эта проблема представляет собой "борьбу со временем". "Я хотел бы усердно работать (над решением - прим. ТАСС), держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям", - добавил он.

Японский премьер в ходе встречи также изложил содержание своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 7 октября. Кроме того, глава правительства выразил надежду на скорейшее возобновление поездок бывших японских жителей Курил на острова с целью посещения могил предков.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
ЯпонияРоссияКисида, ФумиоСпор вокруг Курил
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