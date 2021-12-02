Байден призвал Конгресс одобрить передачу Австралии данных о ядерных силовых установках

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду передал в Конгресс соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) и призвал законодателей одобрить передачу Австралии информации о военно-морских ядерных силовых установках. Соответствующее заявление главы государства распространил Белый дом.

"Я одобрил соглашение, санкционировал его исполнение и призываю Конгресс положительным образом рассмотреть его", - отметил президент.

"По моему мнению, соглашение отвечает всем требованиям [американского] законодательства", - добавил Байден. Он напомнил, что правительства Австралии, Великобритании и США "приступают к 18-месячным консультациям с целью поиска оптимального пути предоставления атомных подводных лодок для австралийского флота в кратчайшие возможные сроки". Переданное Конгрессу соглашение "позволит трем сторонам общаться и обмениваться информацией о военно-морских ядерных силовых установках и даст разрешение на обмен закрытой информацией, которая может потребоваться в ходе трехсторонних обсуждений, что позволит проводить всесторонние и эффективные консультации".

Согласно американскому законодательству, Конгресс должен рассмотреть соглашение и одобрить возможность передачи Австралии данных, связанных с ядерными технологиями.

Новый блок в АТР

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок (АПЛ) по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны. В ответ Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом своего посла в Соединенных Штатах для консультаций в Париж.

Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу CNBC, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.

Китай отреагировал крайне негативно на планы создания нового альянса. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.

Неправительственные специалисты в США подняли ряд вопросов по поводу соответствия планов строительства Австралией атомного подводного флота в рамках AUKUS международным режимам нераспространения.

Выступая в конце октября на семинаре в Вашингтоне, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что у МАГАТЭ "нет полной ясности относительно технологической модели, которую будут использовать в рамках AUKUS". Он подтвердил, что агентство начало проверки из-за планов Австралии создать атомный подводный флот. Гросси не исключил, что воплощение этих замыслов создаст прецедент для других неядерных государств.