Правящая партия Кипра проведет выборы своего кандидата в президенты в марте 2022 года

НИКОСИЯ, 2 декабря. /ТАСС/. Правящая на Кипре правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ), на поддержку которой опирается президент страны Никос Анастасиадис, приняла в среду решение о проведении 12 марта 2022 года внутрипартийных выборов своего кандидата на пост главы государства, который примет участие в общенациональных выборах президента в начале 2023 года. Об этом сказано на сайте этой политической силы.

"Политбюро "Демократического сбора" при участии подавляющего большинства членов партии, ее руководства, министров, депутатов, мэров и других должностных лиц приняло сегодня решение о созыве высшего совета партии 12 марта 2022 года для избрания кандидата, который будет поддержан ДИСИ на следующих президентских выборах", - говорится в сообщении.

Согласно данному решению, заявки на участие во внутрипартийной борьбе за право именоваться кандидатом от ведущей политической силы можно подавать до 10 января. В соответствии с уставом партии победитель будет определен путем тайного голосования.

"Политбюро также единогласно приняло решение исключить возможность поддержки тех лиц, которые решат действовать в обход принятых демократических процедур", - отмечается в сообщении. Данная ремарка очень важна в контексте сложившихся политических реалий, поскольку она лишает возможности даже самых популярных политиков страны рассчитывать на поддержку ДИСИ, если они не пройдут горнило прямой внутрипартийной схватки. Фактически этот пункт выглядит прямым ударом по позициям главы кипрского МИД Никоса Христодулидиса, который не присутствовал на состоявшемся в среду заседании актива ДИСИ.

Скрытое противостояние двух политиков

Согласно многочисленным предположениям, наиболее вероятными претендентами на победу на предстоящих выборах президента и кипрская общественность, и пресса в настоящий момент видит двух политиков ДИСИ: уже упомянутого Христодулидиса и лидера правящей партии Аверофа Неофиту, хотя ни один из них еще публично не объявлял о наличии президентских амбиций. Однако итоги социологического опроса, опубликованного 7 ноября в кипрском издании греческой газеты "Катимерини", явились для сторонников Неофиту настоящим шоком: поддержку лидеру ДИСИ выразили только 7% респондентов, и он оказался далеко за пределами тройки наиболее популярных политиков, в то время как глава МИД победил в данном опросе с огромным отрывом, заручившись поддержкой 32% участников исследования общественного мнения.

Однако однопартийцы требуют от популярного у избирателей Христодулидиса в любом случае пройти горнило внутрипартийных выборов, где, как многие полагают, у него практически нет шансов одолеть Неофиту, который пользуется огромным влиянием в рядах ДИСИ. В правящей партии уже началась активная кампания обвинения Христодулидиса в том, что он слишком часто стал появляться на самых разных, в том числе и не совсем профильных для главы внешнеполитического ведомства публичных мероприятиях и фактически уже начал избирательную кампанию. Поэтому конъюнктуру создавшегося в ДИСИ политического противостояния вряд ли можно назвать благоприятной для министра иностранных дел. Поэтому в прессе все активнее делаются прогнозы, что Христодулидис может пойти на президентские выборы в качестве независимого кандидата, то есть в обход установленных ДИСИ выборных процедур.