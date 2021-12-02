Парламент Австралии одобрил закон, аналогичный американскому "акту Магнитского"

СИДНЕЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Федеральный парламент Австралии принял в двух чтениях новый закон, который позволит стране вводить личные санкции против тех, кого подозревают в нарушении прав человека, киберпреступлениях и коррупции. Об этом в четверг сообщила газета The Australian со ссылкой на министра иностранных дел Марис Пейн.

По данным издания, законопроект, получивший название "Закон по образцу акта Магнитского", был единогласно принят Палатой представителей сразу после одобрения в Сенате. Он позволит властям страны не только запрещать въезд на свою территорию тем, кого они посчитают виновными в "значительном и вопиющем нарушении прав человека, коррумпированным чиновникам и хакерам", но и конфисковать их местные активы.

По словам главы австралийского МИД Марис Пейн, новое законодательство также даст властям возможность "своевременно принимать меры в ответ на проблемы, вызывающие международную озабоченность, независимо от мест, где они возникают". "Перекрыв доступ в нашу страну и нашу экономику исполнителям и выгодоприобретателям таких преступлений, <...> мы гарантируем, что они не смогут воспользоваться свободами, которые обеспечивает наша демократия, и что Австралия не станет убежищем для таких людей и организаций", - указала Пейн.

Также сообщается, что в основу нового закона легли принципы американского "акта Магнитского", однако австралийские законодатели расширили его за счет возможности вводить санкции также в отношении "лиц, занимающихся вредоносной кибердеятельностью, которая затрагивает интересы Австралии". По словам сенатора Кимберли Китчинг, теперь, когда "есть представление о том, какие люди являются плохими", правительству незачем медлить с применением санкций к тем, кто "стремится использовать демократические институты для защиты своих неправедно нажитых доходов". Ожидается, что на следующей неделе парламент выступит с предложением к правительству "изучить дела тех, в отношении кого действуют санкции других стран, и проверить, <...> не следует ли Австралии поступить так же".

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2016 году в США был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.