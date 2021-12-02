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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран представил в Вене проект документов по возврату к ядерной сделке

Как сообщили в Тегеране, речь идет о двух документах по двум темам - "отмене несправедливых санкций и вопросам по ядерной программе"

ТЕГЕРАН, 2 декабря. /ТАСС/. Тегеран представил сторонам на переговорах в Вене, посвященных восстановлению в полном объеме ядерной сделки, проект соглашения в виде двух документов. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД Ирана Али Багери.

"Иран представил свой вариант предварительного текста по двум темам - отмене несправедливых санкций и вопросам по ядерной программе", - цитирует его агентство Tasnim.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене после того, как они были приостановлены в июне из-за выборов в Иране. За прошедшие с апреля по июнь 2021 года шесть раундов переговорщикам стран - участниц СВПД и США удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене, и составить список шагов, которые должен сделать Тегеран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам.

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АвстрияСШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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