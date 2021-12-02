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Сербия закупит у России новые комплексы ПВО "Панцирь"

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин передал главе российского Минобороны Сергею Шойгу "личный привет и большую благодарность от президента Сербии Александара Вучича за все эти годы совместной борьбы и развитие отношений"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин сообщил о закупке новых комплексов противовоздушной обороны "Панцирь" российского производства.

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"Корнеты" мы получили. Мы получили танки, бронетранспортеры, покупаем новые "Панцири", - сказал Вулин в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Вулин передал главе российского военного ведомства "личный привет и большую благодарность от президента Сербии Александара Вучича за все эти годы совместной борьбы и развитие отношений".

"Все, о чем мы с тобой договорилась, все это делается", - подчеркнул Вулин, обращаясь к Шойгу.

Он назвал министра обороны РФ своим личным другом и другом Сербии. "Дорогой мой друг. Для меня большая честь и большое удовольствие, что в новой должности имею честь и удовольствие видеться и разговаривать с тобой. Я считаю тебя другом Сербии. И, как я люблю говорить в западных СМИ, своим другом. Это их очень злит, а меня это очень радует", - сказал Вулин.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСербия
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