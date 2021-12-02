Рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса еще на один год. За это решение в четверг проголосовали 317 депутатов при 226 необходимых.

"Законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей [ОРДЛО] принят", - сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

Законопроект был зарегистрирован в Раде 23 ноября. Его инициаторами выступили 33 депутата, в основном из фракции правящей партии "Слуга народа".

Депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в своих выступлениях отметили, что власть занимается "полумерами, которые не решают проблемы". Оппозиция заявила, что Киев должен выполнять минские соглашения в полном объеме.

В пояснительной записке говорится, что продление закона "позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН".

Закон об особом статусе Украина гарантирует "недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности и наказание лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Также гарантируется свободное использование, изучение и поддержка русского языка в общественной и частной жизни.

Закон, который не работает

Закон об особом статусе Донбасса впервые был принят в 2014 году и с тех пор автоматически продлевается решением Рады на очередной год. Однако на практике этот закон, который предоставляет Донбассу право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не работал ни одного дня. В нарушение минских соглашений его вступление в силу было оговорено целом рядом условий со стороны Киева, в том числе предварительным проведением на неподконтрольных Украине территориях выборов и выводом "незаконных вооруженных формирований".

Кроме того, особый статус Донбассу должен быть предоставлен на постоянной основе. Для этого была разработана "формула Штайнмайера", которая оговаривает введение особого статуса сначала на временной основе в день проведения местных выборов, а после подтверждения ОБСЕ их легитимности - на постоянной. По итогам последнего саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года Киев обязался законодательно закрепить "формулу Штайнмайера", включив положение об особом статусе Донбасса в Конституцию Украины, но обещание не выполнил.