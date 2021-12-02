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Макей: конституционная реформа в Белоруссии должна модернизировать политическую систему

Белорусский министр подтвердил, что проект новой конституции будет в декабре вынесен на всенародное обсуждение

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Белоруссия готова к диалогу с внешними партнерами и внутри страны, о чем свидетельствует проведение конституционной реформы. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая в четверг на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

"Мы не ищем конфронтации. Мы готовы к диалогу внутри и вовне. Свидетельство тому - конституционная реформа в Беларуси. В рамках инклюзивного процесса она объединила конструктивные силы общества, включая оппозицию", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Макея, целью конституционной реформы является "модернизация политической системы государства, укрепление механизмов сдержек и противовесов, повышение устойчивости к современным вызовам".

Белорусский министр подтвердил, что проект новой конституции будет в этом месяце вынесен на всенародное обсуждение, а в феврале следующего года - на референдум. "Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы готовы и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ. Мы будем готовы приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе", - сказал глава МИД Белоруссии.

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