Блинкен: президенты США и РФ могут провести разговор в обозримом будущем

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден и президент России Владимир Путин могут провести в ближайшее время новый разговор. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Стокгольме после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас с министром иностранных дел Лавровым состоялся откровенный обмен мнениями относительно наших различных точек зрения. Мы договорились передать это нашим президентам, которым может представиться шанс поговорить напрямую в ближайшем будущем", - сказал шеф американской дипломатии.

Блинкен констатировал, что теперь об итогах стокгольмской встречи предстоит уведомить Путина и Байдена. "Считаю, что министр иностранных дел доложит это президенту Путину, а я сделаю то же самое [в диалоге] с президентом Байденом", - отметил госсекретарь.

"И, как я сказал, считаю вероятным, что президенты поговорят напрямую [друг с другом] в ближайшем будущем", - добавил глава внешнеполитического ведомства США. Даты вероятного нового контакта Путина и Байдена он не назвал. Лавров и Блинкен находятся в Стокгольме для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее в тот же день сообщила на регулярном брифинге для журналистов, что Байден "продолжает верить в преимущества дипломатии на высоком уровне, на уровне лидеров". Тем не менее, добавила Псаки, у нее в настоящее время нет объявления относительно возможности проведения "звонка или [иного варианта] взаимодействия" между Путиным и Байденом.