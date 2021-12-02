{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: Шалленберг с уходом Курца из политики готов оставить пост канцлера Австрии

Канцлер Австрии Александер Шалленберг AP Photo/Lisa Leutner
Описание
Канцлер Австрии Александер Шалленберг
© AP Photo/Lisa Leutner

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Ставший после отставки Себастьяна Курца канцлером Австрии Александер Шалленберг готов оставить этот пост после объявления своего предшественника об уходе из политики. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на самого политика.

По его словам, руководство правительством и Австрийской народной партией должно быть сосредоточено в одних руках. Решение об этом должно быть принято внутри партии, добавил он.

В четверг Себастьян Курц официально объявил в Вене, что покидает пост председателя Австрийской народной партии, которая входит в правящую коалицию с "Зелеными", и уходит из австрийской политики.

Миграционный кризис в Европе
Британия, США, ЕС и Канада призвали Минск прекратить организацию нелегальной миграции
Те в Белоруссии или в третьих странах, кто помогает нелегальным пересечениям внешних границ ЕС, должны знать, что это будет им дорого стоить, говорится в их совместном заявлении
Читать полностью