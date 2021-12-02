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Глава ДНР не исключил обращения к Белоруссии, если ситуация в Донбассе ухудшится

МОСКВА, 2 декабря, /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что готов обратиться не только к России, но и к Белоруссии, если ситуация в Донбассе продолжит ухудшаться. Будут предприняты все необходимые шаги, заявил он в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы сделаем все возможное и предпримем все шаги с нашей стороны, мы, конечно, рассчитываем на себя. <...> Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России, может быть, и в адрес Белоруссии", - сказал Пушилин.

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