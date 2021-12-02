Макей заявил, что Запад вместо стирания барьеров возводит новые железные занавесы

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что те, кто аплодировал падению Берлинской стены, сегодня приветствуют возведение новых военных заграждений.

"Западные политики уже напрямую говорят о строительстве новой "Крепости Европа", прежнюю конфронтацию заменяет новая, более бескомпромиссная. Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы, - заявил в четверг Макей, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. - Те, кто аплодировал падению Берлинской стены, сегодня приветствуют возведение новых военных заграждений".

По его словам, вместо общения - сплошные угрозы и обвинения и это видно и на сегодняшнем заседании.

"На пространстве ОБСЕ уже полыхают войны - правда, пока информационные и гибридные. Под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси стремительно наращивается военный потенциал НАТО, - отметил Макей. - Для войны с кем? Водометы с перцовым газом, светошумовые гранаты, летящие с Запада в женщин и детей".