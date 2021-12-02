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Пандемия COVID-19
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Власти США пока не видят необходимости принимать дополнительные меры из-за омикрон-штамма

Американское правительство приняло решение сохранить на зимний период требование ношения медицинских масок в общественном транспорте

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти США пока не видят необходимости во введении дополнительных ограничительных мер в связи с омикрон-штаммом нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден, представляя в четверг в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона планы дальнейших мер по борьбе с распространением нового коронавируса в стране.

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"На данный момент мы не считаем, что потребуются дополнительные меры", - сказал он. Байден подчеркнул, что, по мнению американских специалистов, лучшим способом защиты от омикрон-штамма остается вакцинация и последующая ревакцинация.

США ускорят передачу вакцин от ковида другим странам, предоставят им еще 200 млн доз таких препаратов в следующие 100 дней, заявил Байден.

"Сегодня я объявляю о том, что мы ускорим предоставление дополнительной вакцины странам, которые в этом нуждаются", - сказал американский лидер. По его словам, США намерены направить в другие государства "еще 200 млн доз в следующие 100 дней".

Американское правительство приняло решение сохранить в силе в рамках борьбы с пандемией на нынешний зимний период требование ношения медицинских масок в общественном транспорте, в том числе для прибывающих в США из-за рубежа пассажиров.

"Мы продлеваем на зимние месяцы требование носить маски при путешествиях самолетом и поездом, общественным транспортом внутри страны, а также в отношении прибывающих из-за рубежа", - заявил американский лидер.

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СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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