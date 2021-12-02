Глава МИД Молдавии высказался за вывод военных России из Приднестровья

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску высказался за вывод оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья и преобразование миротворческой миссии с участием России в международную гражданскую.

"Размещение так называемой оперативной группы российских войск, а также складов боеприпасов в Колбасне не имеет законного основания, противоречит международным соглашениям и постоянному нейтральному статусу Молдавии. Мы вновь подчеркиваем нашу готовность к конструктивному диалогу для продолжения практического уровня инициативы, выдвинутой два года назад Российской Федерацией в отношении утилизации нетранспортабельных боеприпасов", - сказал Попеску, выступая в четверг на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

Он также отметил "необходимость сохранять в повестке вопрос замены военной миротворческой миссии на международную гражданскую миссию под международным мандатом". Этот вопрос "становится все более актуальным", добавил Попеску, выступление которого транслировалось на сайте ОБСЕ.

Глава МИДЕИ подтвердил заинтересованность Кишинева в достижении "всеобъемлющего мирного и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности и в рамках международно признанных границ Молдавии, с предоставлением особого статуса Приднестровью". Он подчеркнул, что многие проблемы приднестровского региона могут быть реализованы только в рамках общих политических решений.

Миротворцы

Вооруженный конфликт между Молдавией и Приднестровьем удалось остановить после того, как в Москве 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. В соответствии с ним разделительную зону безопасности на Днестре были введены российские миротворцы. В настоящее время они поддерживают мир вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России и Украины, - посредника в лице ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Власти Приднестровья отмечают безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ, которую считают гарантией безопасности и категорически против предложений Кишинева о их выводе или трансформации в гражданскую миссию.

Инициатива Шойгу

На прошедшей в августе 2019 года встрече с тогдашним президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил возобновить процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в процессе утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.