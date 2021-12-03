На Украине актуализируют более 200 дел против крупного бизнесмена

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Офис генпрокурора на Украине намерен ускорить проведение расследования по более чем 200 уголовным делам, заведенным ранее против одного из крупных владельцев угольных и энергетических активов в стране. Об этом сообщила в четверг вечером генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова в Facebook.

"Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств, и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах. Эти 200 дел - результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека", - отметила она. По ее словам, ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба "исчисляются миллиардами гривен", то есть десятками миллионов долларов.

Венедиктова подчеркнула, что никого не называет мятежником, олигархом или правонарушителем, однако добавила, что имеет право "в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств". По ее словам, это делается с целью убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении "субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т. д."

Генпрокурор обещала, что войдет в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам, чтобы персонифицировать ответственность. Она не указала имени бизнесмена, которого затрагивают эти уголовное дела, однако в СМИ Украины называют имя Рината Ахметова.

Противостояние Зеленского и Ахметова

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и что в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. По словам Зеленского, вывод о том, что его хотят свергнуть, он сделал на основе аудиозаписи разговора, на которой якобы представители России и Украины обсуждают план переворота на Украине. Он не уточнил, кто именно принимал участие в этом разговоре и кто передал ему эту аудиозапись. Зеленский утверждал, что в этой беседе говорилось, что "общество готово" к перевороту, а "Ахметов готов включиться в вопрос смены действующего президента".

На этом фоне Министерство энергетики Украины разработало проект закона о временных администрациях на предприятиях отрасли в случае угрозы нарушения безопасности поставок электроэнергии. Этот проект, по мнению, которое изложено в редакционной статье украинского издания "Страна", направлен прежде всего против частных энергокомпаний, которые находятся в собственности крупных бизнесменов, например Ахметова.

После принятия на Украине так называемого закона об олигархах между ним и Зеленским начался конфликт. По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, Ахметову - а его имя власти называли в числе олигархов - закон "очень не нравится" и бизнесмен "считает его унижением". В пресс-службе предпринимателя подчеркивали, что он считает себя инвестором, а свои активы - приобретенными честно и работающими прозрачно.