Трюдо обсудил с Зеленским по телефону ситуацию на границе Украины и России

ОТТАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

В заявлении отмечается, что в основном лидеры говорили о ситуации с якобы имеющей место активностью российских военных у восточных границ Украины. "Премьер-министр Трюдо заявил о настоятельной необходимости деэскалации ситуации со стороны России, а также подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Трюдо и Зеленский обсудили борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции и ситуацию вокруг катастрофы украинского самолета Boeing, сбитого в небе над Тегераном в январе 2020 года.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.