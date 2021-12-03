Представитель талибов назвал диалог с США в Катаре продуктивным

КАБУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Диалог представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом был продуктивным, сообщил корреспонденту ТАСС заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

"В основном обсуждались вопросы государственных активов Афганистана, замороженных Вашингтоном, и возможное экономическое содействие США нашей стране, в которой она сейчас нуждается, - сказал Муджахид. - Представитель США принял большую часть наших предложений. Это был продуктивный диалог".

По его словам, условия, выдвинутые Вашингтоном в отношении признания правительства "Талибана", в значительной степени касаются прав женщин в Афганистане. Он добавил, что в будущем предстоят дополнительные переговоры по этим вопросам. Также Муджахид опроверг информацию о том, что в настоящее время американские граждане находятся в плену у талибов, подчеркнув, что представители радикального движения намерены соблюдать условия соглашения, подписанного с США в Дохе 29 февраля 2020 года.

После объявления Вашингтоном весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

К началу сентября военнослужащие США полностью оставили Афганистан, завершив свое почти двадцатилетнее присутствие там. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.