Оклахома подала в суд на федеральные власти за принуждение нацгвардейцев к вакцинации

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт и генеральный прокурор штата Джон О'Коннор обратились в четверг в федеральный суд с исковым заявлением, в котором потребовали запретить администрации Джо Байдена принуждение бойцов Национальной гвардии штата к прохождению вакцинации от COVID-19. Ответчиками в этом иске, как сообщила газета The Hill , названы президент Джо Байден и министр обороны США Ллойд Остин.

Обращение в суд, отметило издание, стало еще одни этапом противостояния руководства штата и федеральных властей, обязавших госслужащих и военных сделать прививки от коронавирусной инфекции, пригрозив отказникам принятием административных мер вплоть до увольнения. Податели иска потребовали в судебном порядке признать распоряжение об обязательной вакцинации антиконституционным и запретить правительству страны принуждение к прохождению этой процедуры, равно как и принятие каких-либо мер по сокращению - в качестве наказания - финансирования Национальной гвардии Оклахомы или ее бойцов.

"Это распоряжение [об обязательной вакцинации] приведет к тому, что многие бойцы Национальной гвардии просто уволятся, но не станут делать прививки, что причинит непоправимый вред безопасности Оклахомы", - цитирует газета поданный иск.

Министр обороны Остин 24 августа распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в ВС страны. Он не уточнил сроков завершения прививочной кампании, поручив это командованию каждого вида войск. В итоге в ВМС и в Корпусе морской пехоты крайним сроком прохождения полной вакцинации было определено 28 ноября, в Сухопутных войсках - 15 декабря, а для ВВС - 2 ноября. Резервистам и нацгвардейцам сделать положенные прививки или получить освобождение от них по религиозным или медицинским причинам надлежит до 30 июня 2022 года. По истечении этих сроков не сделавшим прививки военнослужащим пригрозили увольнением, если только к этому времени они не получат освобождение от вакцинации по упомянутым причинам.

В начале ноября губернатор Оклахомы обратился к главе Пентагона с просьбой приостановить для бойцов Национальной гвардии штата действие распоряжения об обязательной вакцинации, так как около 13% ее состава твердо заявили о нежелании делать такие прививки, и их придется уволить, а штат просто не может пойти на такие "потери", тем более что они могут оказаться еще большими, ведь пока полный курс вакцинации прошли лишь 40% нацгвардейцев Оклахомы.

В конце ноября министр обороны отказал губернатору Ститту в предоставлении запрошенного им исключения дня национальных гвардейцев его штата. В ответном послании, попавшем в распоряжение американских СМИ, Остин воздержался от конкретизации того, как Пентагон намерен обеспечить выполнение своего требования об обязательной вакцинации и насколько решительно это ведомство готово действовать в отношении отказников. Министр лишь предположил, что отказавшиеся прививаться нацгвардейцы могут лишиться федерального статуса, что может сказаться на размере полагающихся им выплат и получении иных выгод в будущем. "Невыполнение этого [распоряжения о вакцинации] приведет к введению запрета для бойца [Национальной гвардии] на участие в учениях и программах подготовки <...> и поставит под угрозу статус бойца в составе Национальной гвардии", - написал министр губернатору.

Что дальше?

Теперь все штаты страны внимательно следят за тем, как завершится это противостояние между Пентагоном и Оклахомой, ведь в мирное время Национальная гвардия в каждом штате подчиняется его губернатору. Кроме того, в Оклахоме недавно назначенный адъютант-генералом бригадный генерал Томас Мансино, являющийся де-факто командующим Национальной гвардией штата и непосредственно подчиняющийся его губернатору, заявил, что его гвардейцев никто не будет принуждать к прохождению вакцинации. Если в этом противостоянии власти Оклахомы одержат победу, ее примеру, как опасаются в Пентагоне, могут последовать и другие штаты, а общая численность только армейских нацгвардейцев в стране составляет около 330 тыс. К тому же администрация Байдена - в случае поражения - понесет большой репутационный урон.