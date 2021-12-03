Юриста Николу Минчеву избрали спикером парламента Болгарии

СОФИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Депутат от коалиции "Продолжаем перемены", 34-летний юрист Никола Минчев, в пятницу был избран председателем парламента страны 47-го созыва. Его кандидатуру поддержали 158 депутатов, против проголосовал один, воздержались 72.

Вторым претендентом на пост спикера был представитель партии "Возрождение" Цончо Ганев, его кандидатуру поддержали лишь 13 законодателей, против был 91, воздержались 88.

Новый состав Народного собрания был избран на досрочных выборах в Болгарии 14 ноября, а 3 декабря депутаты приступили к исполнению своих обязанностей.