Глава МИД Ирана считает продвижение переговорного процесса по ядерной сделке медленным

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Переговорный процесс по возобновлению действия ядерной сделки в Вене идет хорошо, но медленно. Об этом заявил в пятницу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонных переговоров с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем.

"Амир Абдоллахиян поблагодарил главу внешнеполитической службы ЕС за сотрудничество и охарактеризовал переговорный процесс как хороший, но медленный", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, "цель иранской стороны на переговорах - полное прекращение действия несправедливых санкций".

Ранее агентство Reuters сообщило, что седьмой раунд переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в Вене завершится в пятницу, после чего европейские участники вернутся в свои страны для продолжения консультаций. При этом, по данным иранских СМИ, стороны могут вернуться за стол переговоров уже на следующей неделе.