Глава МИД Швеции считает сохранение принципов ОБСЕ важным результатом председательства

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Сохранение принципов и обязательств ОБСЕ является важным результатом председательства Швеции в организации. Об этом на заключительной пресс-конференции встречи Совета министров иностранных дел 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) заявила министр иностранных дел королевства Анн Линде.

"Самая большая победа - это не какое-то отдельное решение, а то, что мы смогли сохранить принципы ОБСЕ и обязательства, - отметила она. - ОБСЕ по-прежнему остается организацией, сохраняющей безопасность [в регионе]. Об этом также говорит и рекордное количество участников СМИД ОБСЕ - более 50 человек".

По ее словам, важным стала также декларация СМИД ОБСЕ по климату. "Это очень важно, что мы смогли согласиться", - пояснила она

"Ситуация с безопасностью в регионе ОБСЕ не улучшилась, но это не вина ОБСЕ", - пояснила генсек организации Шмидт.