Киев впервые обнародовал суммы, выделяемые на ракетное вооружение и технику для ВМС

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Украины впервые сообщило размер средств, выделяемых на программы развития ракетного вооружения и техники для военно-морских сил.

"Бюджет на 2022 год позволяет выделить наибольшую за последний период сумму - 5,7 млрд гривен (примерно $211 млн) - на программы по развитию ракетно-реактивного вооружения и техники для военно-морских сил. Наша задача - обеспечить вооруженные силы всем необходимым для эффективной безопасности и обороны", - цитирует в пятницу министра обороны Алексея Резникова пресс-служба ведомства.

По его словам, расходы ведомства в 2022 году определены на уровне 133,5 млрд гривен (около $5 млрд), в 2021 году эта сумма составила почти 121,5 млрд гривен ($4,5 млрд). Он отметил, что более 85 млрд гривен ($3,1 млрд) будут направлены на покрытие потребностей военнослужащих и работников ВСУ, "в частности на оплату труда, питание военнослужащих, закупку имущества и социальные выплаты личному составу, а также на денежное обеспечение". "Расходы на денежное довольствие увеличены на 3,9 млрд гривен, до 64,5 млрд гривен (почти $2,4 млрд)", - отметил Резников, анонсировав дальнейшее постепенное увеличение этого показателя.

Министр сообщил, что из запланированных средств 28,4 млрд гривен (более $1 млрд) планируется направить на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники. В развитие и усовершенствование инфраструктуры будет инвестировано 5,6 млрд гривен ($207 млн), а эксплуатационные расходы составят 13,1 млрд гривен (более $480 млн). По словам Резникова, ведомство будет "аргументировано доказывать необходимость увеличения расходов в 2022 году".

В четверг Верховная рада утвердила бюджет на 2022 год, в котором расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в размере 323,138 млрд гривен (примерно $12 млрд), или 6% ВВП. 18 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому в 2022-2024 годы размер расходов на безопасность и оборону должен составлять не менее 5% ВВП.