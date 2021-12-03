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Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию, Ливию, Украину, Азербайджан и Армению

Президенты России и Турции также обсудили вопросы улучшения двусторонних отношений

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонные переговоры, сообщает телеканал TRT со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Стороны обсудили обстановку в Сирии, Ливии, на Украине, а также развитие событий между Азербайджаном и Арменией. Президенты обсудили вопросы улучшения турецко-российских отношений.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Турции могут провести телефонный разговор 3 декабря, в ходе которого возможно обсуждение темы Украины. Комментируя заявления Эрдогана о готовности Турции стать посредником в урегулировании отношений России и Украины, Песков отметил, что это зависит от того, в чем будет выражено такое посредничество.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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