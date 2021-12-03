Избирком Ливии обжалует решение суда о возвращении сына Каддафи в президентскую гонку

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Высшая избирательная комиссия Ливии будет обжаловать недавнее судебное решение о возвращении сына Каддафи Сейфа аль-Ислама в президентскую гонку. Об этом, как передает в пятницу телеканал Al Hadath, сообщил глава избиркома североафриканской страны Имад ас-Саих.

В четверг апелляционный суд города Себха постановил восстановить Сейфа аль-Ислама в списках кандидатов, отменив прежний вердикт суда первой инстанции о его исключении. Как уточняет Al Hadath, именно факт удовлетворения апелляции намерена обжаловать избирательная комиссия во главе с ас-Саихом.

Сейф аль-Ислам представил документы на участие в выборах 14 ноября в региональной избирательной комиссии южного города Себха. Уже тогда это вызвало бурю негодования и протестов в ряде регионов страны, а военный прокурор потребовал остановить процедуру выдвижения сына Каддафи и фельдмаршала Халифы Хафтара до тех пор, пока они не предстанут перед следствием в Триполи "по выдвинутым обвинениям".

Избирком 24 ноября объявил об отстранении от участия в выборах 25 из 98 претендентов, включая Сейфа аль-Ислама. После этого группа его адвокатов несколько раз пыталась опротестовать решение в суде Себхи, однако каждый раз возникали какие-то препятствия. Так, несколько раз юристы не смогли подать апелляцию из-за нападения неизвестных на здание Фемиды, а также их дальнейших попыток сорвать заседания и неявки судей.

22 ноября комиссия завершил прием документов от желавших принять участие в президентских выборах, которые запланированы на 24 декабря и должны пройти одновременно с парламентскими. В среду апелляционный суд Триполи восстановил кандидатом на выборах премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбу. Он также был в числе 25 исключенных.