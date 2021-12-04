СМИ: премьер Японии будет вынужден перенести свой визит в США на 2022 год

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида будет вынужден перенести свой запланированный визит в США на 2022 год. Соответствующий прогноз в субботу обнародовал телеканал NHK .

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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По его данным, осуществление зарубежной поездки главы правительства в значительной степени осложняется распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. Помимо этого сейчас Кисида занят важными вопросами внутренней политики, включая формирование бюджета Японии на следующей финансовый год.

Ранее японские СМИ сообщали, что премьер страны рассчитывает посетить США в декабре ради проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом.